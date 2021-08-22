Возгорание в квартире в центре Рязани произошло из-за пищи на плите

Пожар в квартире на улице Циолковского, 7 начался из-за пищи на плите. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожар в квартире на улице Циолковского, 7 начался из-за пищи на плите. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Информация о возгорании поступила в 16:03. На место выезжали пять человек, автоцистерна и пожарная автолестница.

Пострадавших нет.

Напомним, ранее видео с места ЧП прислали РЗН. инфо очевидцы.