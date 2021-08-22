В Касимовском районе прицеп фуры отбросило на легковушку

В Касимовском районе произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. Фото с места происшествия опубликованы в соцсетях в воскресенье, 22 августа.

В Касимовском районе произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. Фото с места происшествия опубликованы в telegram-канале «Типичный Касимов» в воскресенье, 22 августа.

Очевидцы сообщают, что ДТП произошло недалеко от ж/д станции «Касимов».

«Большегруз не рассчитал скорость и не учел погодные условия. На крутом повороте прицеп фуры вынесло на встречку. Все живы», — сообщает автор поста.

Выясняются подробности случившегося.