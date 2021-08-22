Стали известны подробности ДТП с фурой в Касимовском районе

В полиции рассказали подробности ДТП с фурой и легковушкой, которое произошло в Касимовском районе в воскресенье, 22 августа.

В полиции рассказали подробности ДТП с фурой и легковушкой, которое произошло в Касимовском районе в воскресенье, 22 августа.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, авария случилась примерно в 8:00. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля МАН не справился с управлением, в результате полуприцеп столкнулся с легковым автомобилем Honda.

Обе машины получили механические повреждения, пострадавших нет. Проводится проверка.

Напомним, ранее о ДТП сообщили очевидцы.