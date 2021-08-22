В четырех районах Рязанской области уничтожили очаги дикорастущей конопли

Полицейские уничтожили очаги дикорастущей конопли на общей площади более 2800 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские уничтожили очаги дикорастущей конопли на общей площади более 2800 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В регионе регулярно проводится оперативно-профилактическая операция «Мак». Участковые уполномоченные полиции вместе с коллегами из подразделений по контролю за оборотом наркотиков во время обследования территории обнаружили заросли дикорастущей конопли в Скопинском, Спасском, Милославском и Шиловском районах.

В Скопинском районе площадь зарослей составила более 1600 квадратных метров.

Все очаги уничтожили.