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На рязанском аэродроме Дягилево стартовал «Авиадартс-2021»
В Рязани на аэродроме Дягилево в воскресенье, 22 августа, состоялась торжественная церемония открытия международного конкурса «Авиадартс-2021».

В Рязани на аэродроме Дягилево в воскресенье, 22 августа, состоялась торжественная церемония открытия международного конкурса «Авиадартс-2021». В мероприятии приняли участие командующий ВВС — заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Сергей Дронов, руководители делегаций стран-участниц, летчики из Беларуси, Китая и России, представители областной и городской администрации, ветераны ВВС и юнармейские отряды, сообщает пресс-служба ВКС.

В конкурсе задействовано более 60 экипажей 13 типов самолетов и вертолетов. В программу включены 7 номинаций, насыщенных сложными элементами пилотирования, навигации, боевого применения авиационных средств поражения, отметил генерал-лейтенант Сергей Дронов.

После открытия конкурса прошла жеребьевка мишеней для экипажей, участвующих в «Авиадартс-2021». Экипажи истребительной, штурмовой и армейской авиации «слепым жребием» выбрали цели для ракетного и стрелкового вооружения, летчикам дальней и бомбардировочной авиации достались цели для бомбометания, а экипажам военно-транспортной авиации — координаты для десантирования грузов.

Международный конкурс по воздушной выучке летных экипажей пройдет в регионе с 22 августа по 4 сентября. В конкурсе задействованы аэродром Дягилево и полигон Дубровичи. Летчикам предстоит соревноваться в различных элементах конкурса. Экипажи выполнят практические пуски неуправляемых авиационных ракет, бомбометание и стрельбу из авиационных пушек.

Зачет проводится в 7 номинациях по родам авиации: истребительная авиация, штурмовая авиация, бомбардировочная авиация, дальняя авиация, военно-транспортная авиация, армейская авиация на боевых и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.

Фото: Ирина Теущакова