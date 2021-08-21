В селе под Рязанью разрушился единственный автомобильный мост

В селе Дудкино Рязанского района разрушился единственный автомобильный мост. Об этом рассказали Vidsboku местные жители.

В селе Дудкино Рязанского района разрушился единственный автомобильный мост. Об этом рассказали Vidsboku местные жители.

«Это единственная дорога, по которой могут проехать машины, в том числе автомобили „скорой“, МЧС. Его „ремонтируют“ каждый год, но с каждым разом становится только хуже! В этом году мост перекрыли, люди ездят по полям. Летом в селе много дачников, много детей, случись что, экстренные службы просто не смогут до нас добраться», — рассказала одна из жительниц.

На официальный запрос в министерстве транспорта и автомобильных дорог области сообщили, что следить за состоянием моста должны местные власти. В тексте говорится, что дорога Вышгород — Дудкино, на которой разрушился мост через реку Рака, не является автодорогой регионального либо межмуниципального значения и не находится в оперативном управлении ГКУ Рязанской области «ДДРО». Администрация Рязанского района принимает оперативные меры по организации аварийно-восстановительных работ.