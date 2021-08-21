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Рязанский ветеринар рассказал о массовой гибели птиц от инфекции
В Рязанской и граничащих с ней областях зарегистрирован массовый падеж диких птиц. Об этом сообщил в Instagram рязанский ветеринар.

В Рязанской и граничащих с ней областях зарегистрирован массовый падеж диких птиц. Об этом сообщил в Instagram рязанский ветеринар.

По словам специалиста, на приемы сейчас поступает в день 3-5 умирающих птиц с одинаковой симптоматикой. Птицы болеют лихорадкой Западного Нила — вирусом, который передается через укусы комаров и от птицы к птице. Он поражает нервную систему, почки, кишечник, у птицы отказывают лапы, наблюдается мышечная слабость, неестественное положение головы, птица сидит на хвосте, широко расправив крылья. Ветеринар добавил, что заболеванию подвержены все птицы, особенно хищные, врановые и водоплавающие.

«Заболевание не новое. Давно уже регистрируется в южных районах нашей страны. Птицы в этих областях уже имеют иммунитет, и такой массовой гибели нет. У нас в области это в новинку, поэтому все газоны усыпаны мертвыми воронами, галками и грачами. Появится иммунитет, пропадут комарики, и мертвые птицы исчезнут», — говорится в посте.

Ветеринар добавил, что для птиц болезнь смертельна — на его практике из всех поступивших выжила лишь одна.

Он посоветовал обрабатывать репеллентами птиц, содержащихся в уличных вольерах и на выгуле, или убрать птиц с улицы в помещение. Подбирать больных птиц на улице тоже не следует.