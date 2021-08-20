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Рязанских спасателей направили в Мордовию для тушения пожара в заповеднике
На территории заповедника горит 100 гектаров леса. В составе группировки МЧС из Рязанской области — 50 человек личного состава и 12 единиц техники.

Рязанских спасателей направили в Мордовию для тушения пожара в заповеднике. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В пятницу, 20 августа, в Мордовию для тушения природных пожаров отправили аэромобильные группировки из Москвы, Московской, Рязанской, Ульяновской и Ивановской областей, Ногинского спасательного центра МЧС России. В составе группировки МЧС из Рязанской области — 50 человек личного состава и 12 единиц техники.

На территории Мордовского государственного природного заповедника «Заповедная Мордовия» имени Смидовича горит 100 гектаров леса, возгорание разделено на два очага. Тушение осложняют высокие температуры и сильный ветер, огонь может перейти на территорию Нижегородской области.

Пожары тушат сотрудники МЧС из Республик Мордовия и Татарстан, Чувашской и Удмуртской Республик, Нижегородской и Пензенской областей. Для ликвидации огня используется авиатехника.

Сообщается, что угрозы населенным пунктам и важным объектам нет.

Напомним, лесной пожар начался 3 августа. В заповеднике ввели режим ЧС. Очаги возгорания находились в 30 километрах от Рязанской области, дым от пожара накрыл Кадом.