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В Мордовии из-за пожара в заповеднике ввели режим ЧС
В Темниковском районе Мордовии ввели режим ЧС из-за пожара в заповеднике. Возгорание наблюдается в 30 километрах от Рязанской области, пограничные районы заволокло дымом. Сотрудники регионального МЧС мониторят ситуацию с воздуха.

В Темниковском районе республики ввели режим ЧС из-за пожара в заповеднике, сообщает РИА Новости.

Возгорание наблюдается в 30 километрах от Рязанской области, пограничные районы заволокло дымом. Сотрудники регионального МЧС мониторят ситуацию с воздуха над тремя районами — Рязанским, Спасским и Клепиковским, сообщает ГТРК «Ока».

Пожар на территории заповедника имени Смидовича начался 3 августа — из-за сухой грозы загорелся валежник. Сейчас тушение тлеющего леса и валежника продолжается на 13 гектарах.

В борьбе со стихией задействованы аэромобильные группировки главных управлений МЧС России по Мордовии и Нижегородской области, работники лесного хозяйства, сотрудники Росгвардии, вертолеты Ми-8 МЧС России, многоцелевой самолет-амфибия БЕ-200ЧС, военные самолеты Ил-76, прибыла аэромобильная группировка из Чувашии. В зоне пожара круглосуточно работает оперативный штаб.