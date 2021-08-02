Полиция опубликовала подробности смертельного ДТП с рязанским адвокатом

Олег Леонов разбился на автомобиле «Мазда» под Рязанью. Вместе с ним был еще один пассажир.

Полиция опубликовала подробности смертельного ДТП под Рязанью. Информацию об этом в понедельник, 2 августа, опубликовало региональное управление МВД.

Авария произошла в воскресенье, 1 августа, примерно в 04.40 в Рязанском районе на 536-м километре автодороги «Золотое кольцо». По предварительной информации, 38-летний рязанский адвокат Олег Леонов на автомобиле Mazda вылетел в кювет и врезался в дерево. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Вместе с Олегом Леоновым был пассажир. Его доставили в больницу.