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«МК в Рязани»: в ДТП погиб адвокат Олег Леонов
Рязанский адвокат Олег Леонов погиб в автокатастрофе ночью 1 августа. Об этом «МК в Рязани» сообщил собственный источник.

Рязанский адвокат Олег Леонов погиб в автокатастрофе ночью 1 августа. Об этом «МК в Рязани» сообщил собственный источник.

Трагедия произошла 1 августа около 4:40 в Рязанском районе на 537-м километре дороги «Золотое кольцо». 38-летний Леонов на Mazda 6 не справился с управлением, улетел в кювет и врезался в дерево. От полученных травм водитель скончался на месте, его пассажира доставили в больницу.

Леонов состоял в городской коллегии № 10. Ранее работал в органах прокуратуры области.