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Начальник инспекции ОКН прокомментировал снятие вывесок с фасада кафе на Почтовой
По словам Зайцева, с конца прошлого года инспекция выдает предписания собственникам и арендаторам зданий, чьи фасады оформлены без согласования с госорганом.

Начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области Денис Зайцев пояснил, почему были демонтированы портреты на здании, где располагается кафе «Хорошие руки».

«Эти конструкции нарушают правила оформления фасадов на зданиях, признанных объектами культурного наследия. Каждая организация имеет право на одну вывеску определенного размера, а четыре портрета известных людей — это некорректный маркетинговый ход, используемый для рекламы заведения общественного питания» -, рассказал чиновник РЗН.инфо.

По словам Зайцева, с конца прошлого года инспекция выдает предписания собственникам и арендаторам зданий, чьи фасады оформлены без согласования с госорганом. Таких объектов недвижимости в историческом центре, в том числе на улицах Почтовой и Соборной, немало. Предписания по упомянутому дому № 59 на улице Почтовой, являющемуся объектом культурного наследия регионального значения, было выдано еще в мае.

«У нас есть претензии ко многим вывескам, уродующим исторический облик города, в том числе и к рекламе кухонь на этом же здании, — заявил Зайцев. Многие собственники даже не считают нужным согласовывать с инспекцией оформление фасадов. Но даже если бы владельцы этого кафе обратились бы к нам с подобной просьбой, инспекция не утвердила бы такое дизайнерское решение».