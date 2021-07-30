С фасада кафе в центре Рязани убрали портреты Есенина, Павлова, Циолковского и Скобелева

Руководитель кафе Александр Сомов рассказал, что портреты убрали сотрудники кафе, таким образом они выполнили предписание государственной инспекции по охране объектов культурного наследия.

Кафе «Хорошие руки», которое находится в центре Рязани на улице Почтовая, исчезли портреты знаменитых горожан — Сергея Есенина, Ивана Павлова, Константина Циолковского и Михаила Скобелева. Теперь на их месте объявления про рыболовные снасти и телефон туристского центра. Как рассказал корреспонденту РЗН. инфо руководитель кафе Александр Сомов, портреты убрали сотрудники кафе, таким образом они выполнили предписание государственной инспекции по охране объектов культурного наследия.

«Мы не унываем. Не закрываемся и не переезжаем. Продолжаем работать. Будем пытаться согласовать вывеску», — рассказал владелец кафе Александр Сомов.Александр объяснил, что ждет второго августа.

До этого числа все магазины и кафе, получившие подобные расписания, должны снять вывески.

Ранее стало известно, что инспекция вынесла предписание «убрать изуродованные портреты знаменитых людей». Об этом в Instagram сообщил владелец кафе Александр Сомов. Решение инспекции возмутило горожан. Они отметили, что считают портреты арт-объектами. К ним водили экскурсии.