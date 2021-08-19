Стали известны место и время похорон рязанки Елены Родимовой

Девушка скончалась в среду, 18 августа.

Стали известны место и время похорон Елены Родимовой. Информацию об этом в четверг, 19 августа, разместил молодой человек девушки в Instagram.

Похороны состоятся в субботу, 21 августа, в 13.00 на Богородском кладбище в Рязани. Въезд через центральные ворота у администрации. Первый поворот налево, третья дорога.

Ранее молодой человек рассказал, что прощание с Еленой Родимовой пройдет в Москве. Девушку кремируют.

26-летняя рязанка Елена Родимова в 2015 году победила четвертую стадию рака кишечника. Спустя шесть лет стойкой ремиссии болезнь вернулась. В 2021 году у девушки обнаружили четвертую стадию рака желудка.