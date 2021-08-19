Болевшую раком рязанку Елену Родимову похоронят в Рязани

Прощание с девушкой пройдет в Москве.

Болевшую раком рязанку Елену Родимову похоронят в Рязани. Об этом в четверг, 19 августа, рассказал ее молодой человек в своем Instagram.

По его словам, прощание с девушкой состоится в прощальном зале Хованского крематория в пятницу, 20 августа, в 12.00 в Москве.

Сами похороны пройдут в Рязани. О времени и месте он сообщит дополнительно.

Елена Родимова скончалась в среду, 18 августа. Девушка долгое время боролась с раком желудка четвертой стадии.