Спецподразделению «Вымпел» исполнилось 40 лет

Это подразделение Центра специального назначения ФСБ.

19 августа спецподразделение «Вымпел» отметило юбилей — 40 лет. Это подразделение Центра специального назначения ФСБ.

В советские годы «Вымпел» создали в период афганской войны как секретно разведывательно-диверсионное подразделение. Он исполнял те же задачи, что и сейчас: борьба с террористическими организациями, разведка в тылу противника, безопасность важных объектов, агентурная работа и многое другое.

В «Вымпел» попадают только лучшие бойцы. Вне зависимости от своего профиля каждый из них умеет стрелять из всех видов оружия и управлять всеми видами техники.

Имена и лица героев становятся известны только после смерти. Среди них были и наши земляки.

Андрей Чирихин

Родился в 1968 году в Рязани, в семье военнослужащего. С 1997 года являлся сотрудником «Вымпела», позже стал командиром группы. По воспоминаниям сослуживцев, майор Чирихин не раз выручал группу при выполнении боевого задания и всегда был готов прийти на помощь. Он шесть раз направлялся в командировки в районы боевых действий, участвовал в контртеррористических операциях.

Последнее задание майора Чирихина — спецоперация по обезвреживанию боевиков. Нужно было осмотреть одноэтажное здание, где предположительно мог находиться противник. Расставив подчиненных по позициям, он сказал бойцам, что первым врываться в помещение будет сам. Но успел выбить дверь и войти в здание.

Участники операции вспоминают: «Ему осталось сделать всего один шаг, и он был бы жив». В Чирихина стреляли и пуля попала прямо в сердце.

Владимир Карпекин

Родился 19 января 1985 года в Чехословакии в семье потомственного военнослужащего. Но в возрасте девяти лет переехал вместе с родителями в Рязань.

В 2002 году он поступил в Рязанское высшее военное командное десантное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова . Спустя пару лет Карпекин получил звание лейтенанта и прошел военную службу в управлении «Выспел».

В его послужном списке были такие неспокойные точки нашей страны как — Ингушетия, Дагестан и Чеченская республика. За годы службы он зарекомендовал себя, как профессиональный военный, хороший друг и порядочный человек.

Погиб 4 июня 2009 года в Сунженском районе Ингушетии на границе с Чеченской Республикой в результате спецоперации против исламских боевиков.

Он возглавлял дозорную часть группы, обнаружил лагерь боевиков и передал по рации предупреждение. Взял огонь на себя, уничтожил двух противников и ранил одного, прежде чем был убит снайперским выстрелом в голову.

Олег Ильин

Родился 21 декабря 1967 года в поселке Краснооктябрьский Сокулукского района Киргизской ССР. Окончил Рязанское высшее военное командное училище связи имени Маршала Советского Союза М. В. Захарова в 1989 году. Служил в Воздушно-десантных войсках Московского военного округа, командовал взводом и ротой. В июне 1995 года принят в состав управления «Вымпел». Участвовал в боевых действиях в период первой и второй чеченских войн, в операции по освобождению заложников в дагестанском селе Первомайское, в боевых действиях в Дагестане, в освобождении заложников в театральном центре на дубровке в Москве (в октябре 2002 года).

1 сентября 2004 года Олег Ильин принимал участие в освобождении заложников в школе № 1 в Беслане. Ильин отвлекал на себя огонь террористов, стрелявших по разбегавшимся заложникам. В этом бою подполковник Ильин был убит. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания Указом Президента ему присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Ильин также награжден орденами Мужества, «За военные заслуги», многими медалями, в том числе «за отвагу», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней с мечами.

Илья Шанский

В 2001 году поступил в Рязанское командное военно-десантное училище. В 2009 году старший лейтенант Шанский перевелся в «Вымпел».

За короткое время старший лейтенант он стал одним из лучших молодых сотрудников Управления «В». У него были постоянные командировки в «горячие точки». Сослуживцы Ильи рассказывали, что он всегда был в числе первых, у него не было ни страха, ни усталости.

26 мая Илья Шанский отметил свое 26-летие, а через несколько дней его не стало.

1 июня 2010 года в лесном массиве неподалеку от селения Какамахи в Карабудахкентском районе Дагестана неизвестные открыли огонь из автоматического оружия по военным, проводившим разведку местности и поиск участников незаконных вооружённых формирований.

Награждён медалью «За отвагу», представлен к высокой госнаграде посмертно.