Рязанским пешеходам напомнили о правилах ПДД с помощью громкоговорителей

Рязанцев проинформировали о правилах перехода проезжей части дороги.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили рязанским пешеходам о ПДД с помощью громкоговорителей патрульных автомобилей. Информация об этом в четверг, 19 августа, появилась на сайте ведомства .

Рязанцев проинформировали о правилах перехода проезжей части дороги.

«Рязанцы не оставляют действия сотрудников ГИБДД без внимания, некоторые пешеходы подходят к патрульным и благодарят за полезную информацию», — отметили в ведомстве.