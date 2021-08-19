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Рязанским пешеходам напомнили о правилах ПДД с помощью громкоговорителей
Рязанцев проинформировали о правилах перехода проезжей части дороги.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили рязанским пешеходам о ПДД с помощью громкоговорителей патрульных автомобилей. Информация об этом в четверг, 19 августа, появилась на сайте ведомства.

Рязанцев проинформировали о правилах перехода проезжей части дороги.

«Рязанцы не оставляют действия сотрудников ГИБДД без внимания, некоторые пешеходы подходят к патрульным и благодарят за полезную информацию», — отметили в ведомстве.