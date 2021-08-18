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Болевшая раком рязанка Елена Родимова скончалась
Об этом в Instagram сообщил ее молодой человек.

Болевшая раком рязанка Елена Родимова скончалась. Об этом в среду, 18 августа, в Instagram сообщил ее молодой человек.

«Сегодня ночью нашей любимой Аленки не стало. Помяните ее добрым словом, она была очень светлым человеком”, — написал он в сторис.

В настоящее время мужчина занимается ее похоронами. О месте и времени он сообщит дополнительно.

Напомним, рязанка Елена Родимова боролась с раком желудка несколько лет назад. Спустя время болезнь вернулась.