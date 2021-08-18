Рязанские антимонопольщики проверили цены в медучреждениях на тесты на антитела

Анализ состояния конкуренции на товарном рынке по проведению исследований на антитела к коронавирусу показал, что по сравнению с прошлым годом цены снизились на восемь процентов.

Рязанские антимонопольщики проверили цены в медучреждениях на тесты на антитела. Результаты УФАС опубликовало на сайте в среду, 18 августа.

Анализ состояния конкуренции на товарном рынке по проведению исследований на антитела к коронавирусу показал, что по сравнению с прошлым годом цены снизились на восемь процентов. Ценовой диапазон в 2020 году составил от 950 до 2200 рублей, в 2021 — от 735 до 2100 рублей.

Также в управлении отметили, что количество медицинских учреждений, которые оказывают данный вид услуг, выросло до 20.

«С другой стороны, в настоящее время населению предлагаются исследования на антитела к коронавирусу, которые предусматривают не только качественную, но и количественную оценку полученных результатов (цена на тесты от 1200 рублей)”, — отметили в управлении.