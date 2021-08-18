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Решение о замене паспорта смарт-картой примут до конца года
Электронные паспорта планируют ввести в Москве в конце 2021 года, а в других регионах не позднее июля 2023 года.

Власти примут решение о замене бумажного паспорта смарт-картой до конца года. Такое заявление сделал глава Минцифры России Максут Шадаев в беседе с журналистами телеканала «Россия 24”.

«С точки зрения замены бумажного паспорта — понятно, что есть необходимость поменять его на более современный формат, это такая смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем», — сказал глава ведомства.

Министр добавил, что у россиян будет возможность иметь еще копию цифрового паспорта, которую можно будет показывать в виде QR-кода на телефоне.

Ранее стало известно, что электронные паспорта в столице введут в декабре 2021 года, а в остальных регионах — по мере технической готовности, но не позднее июля 2023 года.

Электронные паспорта будут содержать отпечатки пальцев двух рук, а также, по желанию владельца, электронную подпись.