Эксперты считают, что от бездействия рязанских властей через шесть лет город замерзнет

В Рязани во вторник, 17 августа, в городском управлении энергетики и ЖКХ прошли общественные слушания по обновлению схемы теплоснабжения города. На встречу пришли заместитель главы администрации города Борис Ясинский, директор Рязанского филиала Ново-Рязанской ТЭЦ Андрей Богданов, директор МУП РМПТС Сергей Лепехин, другие чиновники и энергетики.

В Рязани во вторник, 17 августа, в городском управлении энергетики и ЖКХ прошли общественные слушания по обновлению схемы теплоснабжения города. На встречу пришли заместитель главы администрации города Борис Ясинский, директор Рязанского филиала Ново-Рязанской ТЭЦ Андрей Богданов, директор МУП РМПТС Сергей Лепехин, другие чиновники и энергетики.

В докладе разработчика схемы теплоснабжения Рязани — представителя Всероссийского теплотехнического института Алексея Желнова — было подчеркнуто, что надо проводить ускоренную модернизацию в системе теплоснабжения и делать инвестиции в энергобезопасность. Пока же 79% муниципальных труб изношены и требуют замены, а муниципальное генерирующее оборудование, переданное в аренду Ново-Рязанской ТЭЦ, находится в «зоне ненормативной надежности». Со своими замечаниями и предложениями выступил директор рязанского филиала Ново-Рязанской ТЭЦ Андрей Богданов. Они касались как раз замены изношенного муниципального оборудования и повышения надежности.

Энергетики второй год подряд просят включить в схему теплоснабжения Рязани замену муниципальной турбины № 2, введенной в строй еще в 1959 году. Сейчас она простаивает из-за износа и требует замены. Кроме того, в 2027—2029 годах истекает уже продленный ранее срок эксплуатации трех других муниципальных турбин № 7,8, 9, выпущенных в 1967, 1969 и 1970 годах. Отказ от их плановой замены на новые может привести к чрезвычайным ситуациям, недогревам и дефициту тела в городе. К тому времени турбинам будет около 60 лет, и любая зимняя авария приведет к катастрофе — отопление в квартирах горожан исчезнет.

«Причем, если при обследовании турбины № 9 выпуска 1970 года, которое намечено на 2023 год, ее ресурс не будет продлен, то дефицит тепла возникнет уже в 2023 году», — с бумагами в руках доказывал Андрей Богданов. Плохо станет не только горожанам, но и бизнесу Южного промузла. То, что при дефиците тепловой энергии не сможет выполнить свои планы технического развития Рязанская нефтеперерабатывающая компания, подтвердил на слушаниях заместитель главного энергетика РНПК Николай Баранов.

Ново-Рязанская ТЭЦ предлагает заменить муниципальную турбину № 2 уже сейчас — за собственный счет, не потратив ни копейки бюджетных средств. Но чиновники не соглашаются второй год подряд.

Новый директор РМПТС Сергей Лепехин — руководитель муниципальных теплосетей, подающих горожанам тепло, предпочел вообще не выступать. Председатель комиссии по общественным слушаниям, заместитель главы администрации города Борис Ясинский — четкой позиции не выразил.

Решение должно быть окончательно принято и опубликовано к 20 августа. А на 19 августа назначена пресс-конференция директора Рязанского филиала Ново-Рязанской ТЭЦ Андрея Богданова, который расскажет журналистам, с какими опасностями может столкнуться Рязань при такой политике городских властей.