Исполняющим обязанности руководителя УРТ назначили Андрея Суханова
К исполнению обязанностей Андрей Суханов приступит с 18 августа.
Исполняющим обязанности руководителя УРТ назначили Андрея Суханова. Об этом
34-летний Андрей Суханов в 2009 году окончил РГАТУ по специальности «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (автомобильный транспорт)». В 2010 году начала трудовую деятельность по специальности главный механик.
В 2020 году поступил на работу в МУП «Управление рязанского троллейбуса» на должность начальника транспортного цеха, затем переведен на должность главного инженера.
К исполнению обязанностей Андрей Суханов приступит с 18 августа.