Исполняющим обязанности руководителя УРТ назначили Андрея Суханова

К исполнению обязанностей Андрей Суханов приступит с 18 августа.

Исполняющим обязанности руководителя УРТ назначили Андрея Суханова. Об этом сообщили на сайте мэрии во вторник, 17 августа.

34-летний Андрей Суханов в 2009 году окончил РГАТУ по специальности «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (автомобильный транспорт)». В 2010 году начала трудовую деятельность по специальности главный механик.

В 2020 году поступил на работу в МУП «Управление рязанского троллейбуса» на должность начальника транспортного цеха, затем переведен на должность главного инженера.

К исполнению обязанностей Андрей Суханов приступит с 18 августа.