Друг пропавшей в Рязани Елены Логуновой обратился к эзотерикам

Несколько экстрасенсов высказали мнение, что девушка мертва. По мнению некоторых, ее убил муж.

Друг Елены Логуновой, пропавшей в Рязани, обратился к эзотерикам. Он попросил помощи в открытой группе « ПОИСК ПРОПАВШИХ эзотериками | Астрология » «ВКонтакте».

«Подскажите, жива ли она и где ее искать», — обратился к экстрасенсам мужчина, отметив, что дома девушку ждут дети.

В правилах группы говорится, что комментарии под записями могут оставлять только эзотерики, пострадавшая сторона, волонтеры и те, у кого есть новость по теме.

Несколько экстрасенсов высказали мнение, что девушка мертва. По мнению некоторых, ее убил муж.

Напомним, супруг пропавшей прошел проверку на полиграфе. Ее ищут с 26 июля.