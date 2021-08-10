Родственники пропавшей в Рязани Елены Логуновой продолжают верить, что она жива

26-летняя Елена Логунова пропала 25 июля. Она вышла в магазин и не вернулась домой. К поискам присоединились волонтеры, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Родственники пропавшей в Рязани Елены Логуновой продолжают верить, что она жива. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

26-летняя Елену Логунову разыскивают третью неделю. 25 июля девушка пошла в магазин и не вернулась. К поискам присоединились волонтеры, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«14 дней ада, 25 числа жизнь остановилась для всей нашей семьи, для всех наших родственников. Помогали все, звонят, все молятся, все надеются», — рассказала мать пропавшей девушки Наталья Кошелева.

Родственники не верят, что Елена могла просто уйти из дома. По их словам, девушка очень любила своих дочек, младшей из которых исполнилось четыре месяца. Последним пропавшую рязанку видел муж Александр, именно он сообщил полиции, что жена не вернулась домой.

«В начале третьего, когда мы уложили детей спать, Лена спросила: «Можно я схожу за шмотками?», я говорю: «Конечно». Никаких запретов не было, собралась, оделась и говорит: «Когда дети будут просыпаться, ты мне набери», — рассказала Александр.

Позже стало известно, что телефон Елены был вне зоны доступа с 10 утра, ее передвижение по улицам не попало ни на одну камеру видеонаблюдения. Полицейские осмотрели квартиру и машину семьи. Материал отправили на экспертизу. Муж Елены прошел проверку на полиграфе.

Старший следователь Сасовского межрайонного следственного отдела СКР по Рязанской области Евгения Абрамова рассказала о версиях следствия. В их числе — похищение как знакомыми так и не знакомыми людьми, в том числе причинение смерти, некриминальные версии, связанные с волей самой девушки, желание покинуть место жительства и не общаться с родственниками.

Любую информацию о пропавшей Елене Логуновой просят сообщить в полицию.