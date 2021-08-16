Эксперты рассказали о последствиях за неуплату взносов на капремонт

Работа с неплательщиком начинается, когда он отказывается вносить деньги, как минимум, три месяца. Должник может получить письменное уведомление для досудебного разрешения ситуации. Если на это обращение нет никакой реакции, дело передается в суд.

За 2020 год собираемость взнocов нa кaпитaльный peмoнт жилья в Рязанской области составила 93,5%. Если учесть, что общая площадь жилого фонда нашего региона составляет около 20 млн квадратных метров, то только за прошлый год из-за неплательщиков фонд капремонта потерял несколько десятков миллионов рублей.

«Понятно, что любой получатель платежей, будь то фонд капремонта, РМПТС или управляющая компания заинтересован в их скорейшем возврате, — пояснил РЗН. инфо директор управляющей компании „Фаворит“ Рубен Давтян. Сначала неплательщик получает уведомление, затем организация обращается в суд, и если он выносит положительное решение, начинается процедура взыскания».

Как утверждает источник, близкий к областному фонду капремонта, эта организация начинает работу с неплательщиком, когда он отказывается вносить деньги, как минимум, три месяца. Должник может получить письменное уведомление для досудебного разрешения ситуации. Если на это обращение нет никакой реакции, дело передается в суд.

За каждый день просрочки, по решению судебного органа назначается пеня в размере 1\300 части ставки рефинансирования (сейчас это 6,5%). Если ваш долг составляет 10 тысяч рублей, то ежедневная пеня составит 10000×0,065:300, то есть два рубля 16 копеек в день.

«После решения суда приставы находят собственника по месту его регистрации или постоянного жительства и вручают ему исполнительный лист, который гражданин обязан оплатить в течение десяти дней», — утверждает наш источник в региональном управлении службы судебных приставов.

Кроме того, нарушитель обязан оплатить исполнительный сбор — 7% от суммы задолженности, но не более 1000 рублей. Служба судебных приставов не отправляет должникам SMS сообщений или писем по электронной почте с информацией о о совершенном правонарушении. Так действуют только мошенники, которых сейчас становится все больше.

Если гражданин игнорирует решение суда, то приставы могут изъять задолженность и пени с банковской карты неплательщика, либо запретить выезд заграницу. Изъятия в счет долга каких-либо личных вещей из квартиры неплательщика не практикуется, а стоимость жилья или автомобиля, как правило, не сопоставимы с размером задолженности.

Срок исковой давности по взыскания долгов за услуги ЖКХ — три года.