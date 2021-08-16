Депутат облдумы организовал проверку по факту загрязнения прудов в Дашково- Песочне

Московская аккредитованная лаборатория взяла пробы воды на азот аммонийный, нитрит — ион, нефтепродукты, фосфаты и показатели биологического поглощения кислорода.

В понедельник, 16 августа, заместитель председателя комитета облдумы по экологии и природопользованию Сергей Лукьянов, представители регионального министерства природопользования и председатель общественного совета проекта «Чистая страна» Виолетта Черная проконтролировали состояние прудов в Дашково-Песочне.

Ранее жители в социальных сетях пожаловались на «ржавую» воду в одном из прудов. Позже появилась информация, что в водоеме погибли утки и рыба.

Как рассказали жители окрестных домов, с которыми пообщался Сергей Лукьянов, причину загрязнения они видят в том, что в водоем попали стоки из канализации.

«Сегодня был сделан отбор проб воды. Сейчас ждем результаты анализа. Также будут проведены консультации со специалистами. Буду держать вопрос на депутатском контроле», — подчеркнул депутат.

Московская аккредитованная лаборатория взяла пробы воды на азот аммонийный, нитрит — ион, нефтепродукты, фосфаты и показатели биологического поглощения кислорода.