\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 16
28°
Втр, 17
31°
Срд, 18
32°
ЦБ USD 73.39 -0.08 17/08
ЦБ EUR 86.51 0.29 17/08
Нал. USD 73.00 / 74.10 18:34
Нал. EUR 86 / 87.00 18:50
Новости
Публикации
Почему Рязань присоединили к Москве 500 лет назад
Пятьсот лет назад Рязанское княжество присоединили к Мо...
14 августа 14:23
6 703
Куда полетят рязанцы после реконструкции местных аэропортов?
В начале августа рязанские власти опубликовали программ...
12 августа 12:02
22 567
Крупная продюсерская компания Insight People встретилась с рязанскими...
Продюсерский центр поможет 30 креативным и талантливым...
10 августа 13:09
8 470
Рязанский омбудсмен по правам человека о юридическом поезде, общении с...
Героиня нашей публикации, несмотря на то, что занимает...
9 августа 14:55
8 275
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Депутат облдумы организовал проверку по факту загрязнения прудов в Дашково- Песочне
Московская аккредитованная лаборатория взяла пробы воды на азот аммонийный, нитрит — ион, нефтепродукты, фосфаты и показатели биологического поглощения кислорода.

В понедельник, 16 августа, заместитель председателя комитета облдумы по экологии и природопользованию Сергей Лукьянов, представители регионального министерства природопользования и председатель общественного совета проекта «Чистая страна» Виолетта Черная проконтролировали состояние прудов в Дашково-Песочне.

Ранее жители в социальных сетях пожаловались на «ржавую» воду в одном из прудов. Позже появилась информация, что в водоеме погибли утки и рыба.

Как рассказали жители окрестных домов, с которыми пообщался Сергей Лукьянов, причину загрязнения они видят в том, что в водоем попали стоки из канализации.

«Сегодня был сделан отбор проб воды. Сейчас ждем результаты анализа. Также будут проведены консультации со специалистами. Буду держать вопрос на депутатском контроле», — подчеркнул депутат.

Московская аккредитованная лаборатория взяла пробы воды на азот аммонийный, нитрит — ион, нефтепродукты, фосфаты и показатели биологического поглощения кислорода.