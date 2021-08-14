Исполнилось 500 лет с присоединения Рязанского княжества к Московскому

В 1521 году рязанские воины присягнули Москве, а последний рязанский князь уехал жить в Литву. Как жилось князю в эмиграции, почему его искал крымский хан и есть ли потомки у древнего рода? Ответы на эти вопросы узнаете в статье РЗН. инфо.

В августе 2021 года исполнилось 500 лет, как Рязанское княжество присоединилось к Московскому.

В 1521 году рязанские воины присягнули Москве, а последний рязанский князь уехал жить в Литву. Как жилось князю в эмиграции, почему его искал крымский хан и есть ли потомки у древнего рода? Ответы на эти вопросы узнаете в статье РЗН. инфо.

Историки считают присоединение Рязанского княжества значимой датой. Но помнят о ней немногие. Так, в этом году не было никаких официальных мероприятий, посвященных юбилею.

Историческую справедливость восстанавливает РЗН. инфо, публикуя рассказ о событиях полутысячелетней давности. Читайте в разделе «Публикации».