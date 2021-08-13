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Вторую девочку-подростка, сбежавшую из лагеря, нашли живой
Обе воспитанницы солотчинской школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, сбежали из оздоровительного лагеря 20 июля.

Вторую девочку-подростка, сбежавшую из лагеря, нашли живой. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает региональный следком.

Обе воспитанницы солотчинской школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, сбежали из оздоровительного лагеря 20 июля. Как позже установили следователи, девушки на попутном транспорте добрались до Самары и стали там проживать у случайных знакомых.

Прожив несколько дней, одна из девушек — 15-летняя Ульяна Фокина — обратилась в местный отдел полиции и попросила, чтобы ее доставили в Рязань по месту постоянного проживания. В тесном взаимодействии с самарскими правоохранительными органами, девушка помогла найти вторую пропавшую — 16-летнюю Кристину Таланину. В настоящее время обе несовершеннолетние находятся в реабилитационном центре.

«В рамках расследования следователями продолжается выполнение комплекса следственных действий с целью исключения возможного совершения в отношении несовершеннолетних каких-либо противоправных деяний за период их пребывания вне детского учреждения”, — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.