В рязанских автопарках пройдут проверки после взрыва автобуса в Воронеже

К этой работе подключатся руководители управлений МВД России, Роспотребнадзора и муниципальных образований.

В автопарках пассажирских перевозчиков региона проведут проверки после взрыва автобуса в Воронеже. Соответствующее поручение в пятницу, 13 августа, дал глава региона Николай Любимов.

К этой работе подключатся руководители управлений МВД России, Роспотребнадзора и муниципальных образований. Они проверят пассажирские транспорты на обеспечение безопасности перевозок, проверят водителей на наличие допуска, соблюдение рабочего режима и соответствие квалификационным требованиям.

Взрыв в воронежском автобусе прогремел вечером в четверг, 12 августа. Изначально сообщалось о 12 пострадавших, позже их число выросло до 19. Два человека погибли. Момент взрыва зафиксировали камеры.