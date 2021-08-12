\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 13
23°
Сбт, 14
24°
Вск, 15
27°
ЦБ USD 73.57 -0.4 13/08
ЦБ EUR 86.35 -0.28 13/08
Нал. USD 73.10 / 74.40 16:53
Нал. EUR 86.10 / 86.90 18:48
Новости
Публикации
Куда полетят рязанцы после реконструкции местных аэропортов?
В начале августа рязанские власти опубликовали программ...
Вчера 12:02
10 048
Крупная продюсерская компания Insight People встретилась с рязанскими...
Продюсерский центр поможет 30 креативным и талантливым...
10 августа 13:09
3 380
Рязанский омбудсмен по правам человека о юридическом поезде, общении с...
Героиня нашей публикации, несмотря на то, что занимает...
9 августа 14:55
3 381
Председатель облдумы Аркадий Фомин об антителах, детских выплатах и со...
В беседе с главными редакторами РЗН. Инфо Натальей Смол...
4 августа 13:18
7 357
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Воронеже взорвался автобус, пострадали 12 человек
Одной женщине оторвало ноги.

В Воронеже взорвался автобус. Об этом в четверг, 12 августа, пишут РИА Новости.

Взрыв пассажирского автобуса произошел на остановке. В результате пострадали 12 человек, одной женщине оторвало ноги.

«Двенадцать пострадавших на данный момент, двое из них тяжелых», — сказал собеседник агентства.

Предварительная причина — взрыв газового оборудования. Однако представитель перевозчика сообщил, что все автомобили у них дизельные.

«Автобус взорвался на остановке, у нас все дизельные автобусы», — сообщает представитель перевозчика