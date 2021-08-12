В Воронеже взорвался автобус, пострадали 12 человек

Одной женщине оторвало ноги.

В Воронеже взорвался автобус. Об этом в четверг, 12 августа, пишут РИА Новости .

Взрыв пассажирского автобуса произошел на остановке. В результате пострадали 12 человек, одной женщине оторвало ноги.

«Двенадцать пострадавших на данный момент, двое из них тяжелых», — сказал собеседник агентства.

Предварительная причина — взрыв газового оборудования. Однако представитель перевозчика сообщил, что все автомобили у них дизельные.

«Автобус взорвался на остановке, у нас все дизельные автобусы», — сообщает представитель перевозчика