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В здании новых Торговых рядов в Рязани произошло задымление
По предварительной информации, задымление произошло в вытяжке одного из кафе. На место выезжали одна автолестница и одна цистерна.

Вечером в среду, 11 августа, в Рязани произошло задымление в здании новых Торговых рядов на улице Краснорядской. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о задымлении поступило в 19:05. По предварительной информации, задымление произошло в вытяжке одного из кафе. На место выезжали одна автолестница и одна цистерна.Пострадавших нет.

Ранее в соцсети появилась информация, что в центре Рязани заметили четыре пожарные машины и одну машину реанимации.

Фото из соцсети