В центре Рязани заметили пожарные машины и реанимацию

На кадрах, выложенных очевидцами, видно, что пожарные приставили лестницу на крышу одного из зданий Торговых рядов.

В центре Рязани заметили пожарные машины и реанимацию. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В четверг, 11 августа, у Торговых рядов на улице Краснорядской заметили четыре пожарные машины и одну машину реанимации. На кадрах видно, что пожарные приставили лестницу на крышу одного из зданий Торговых рядов.

Позже в МЧС рассказали о произошедшем.