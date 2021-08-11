В центре Рязани заметили пожарные машины и реанимацию
На кадрах, выложенных очевидцами, видно, что пожарные приставили лестницу на крышу одного из зданий Торговых рядов.
В центре Рязани заметили пожарные машины и реанимацию. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
В четверг, 11 августа, у Торговых рядов на улице Краснорядской заметили четыре пожарные машины и одну машину реанимации. На кадрах видно, что пожарные приставили лестницу на крышу одного из зданий Торговых рядов.
Позже в МЧС рассказали о произошедшем.