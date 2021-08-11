\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 11
21°
Чтв, 12
21°
Птн, 13
24°
ЦБ USD 73.97 0.37 12/08
ЦБ EUR 86.63 0.27 12/08
Нал. USD 73.55 / 74.15 17:16
Нал. EUR 86.40 / 87.00 16:07
Новости
Публикации
Крупная продюсерская компания Insight People встретилась с рязанскими...
Продюсерский центр поможет 30 креативным и талантливым...
Вчера 13:09
2 206
Рязанский омбудсмен по правам человека о юридическом поезде, общении с...
Героиня нашей публикации, несмотря на то, что занимает...
9 августа 14:55
2 353
Председатель облдумы Аркадий Фомин об антителах, детских выплатах и со...
В беседе с главными редакторами РЗН. Инфо Натальей Смол...
4 августа 13:18
6 367
Как понять, от чего нужно страховать жилье
Смерчи, вышедшие из берегов от дождей реки, лесные пожа...
3 августа 12:29
9 109
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани депутаты облдумы проконтролировали ремонт теплотрассы на улице Новой
Ремонт теплотрассы должны были завершить еще 9 августа, однако, подрядчик не уложился в отведенные сроки. Новая дата завершения ремонта теплотрассы — 28 августа.

В среду, 11 августа, депутаты областной думы Владислав Сафронов и Андрей Глазунов совместно с представителями гордумы, администрации Рязани и МУП «РМПТС» проконтролировали ход капитального ремонта теплотрассы на улице Новой, который ведется в рамках подготовки к отопительному сезону.

Ремонт теплотрассы должны были завершить еще 9 августа, однако, подрядчик не уложился в отведенные сроки. Депутат облдумы Андрей Глазунов отметил, что отставание по срокам допущено вследствие нехватки производственных мощностей, поскольку подрядчик взял на себя большое количество объектов.

«Каждый день буду отслеживать выполнение графика работ, — подчеркнул парламентарий. — Для этого подрядчику рекомендовано привлечь субподрядную организацию. До выходных должен быть завершен участок на перекрестке улиц Новой и Юннатов, для того чтобы открыть там движение транспорта.»

Новая дата завершения ремонта теплотрассы — 28 августа. Всего в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону МУП «РМПТС» запланировано провести капитальный ремонт теплосетей на девяти участках общей протяженностью шесть километров.