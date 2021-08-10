Прокурором Рязанского района стал Валерий Шкаев

На должность Шкаева назначили приказом генерального прокурора России от 16 июля 2021 года.

Прокурором Рязанского района стал Валерий Шкаев. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».

На должность Шкаева назначили приказом генерального прокурора России от 16 июля 2021 года.

Валерий Шкаев окончил Рязанский институт права и экономики Министерства юстиции. С 1999 года занимал должности помощника рязанского прокурора по надзору за соблюдением закона в исправительных учреждениях, помощника и старшего помощника прокурора Московского района, заместителя прокурора Советского района Рязани, заместителя начальника отдела прокуратуры Рязанской области по надзору за оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельностью МВД ФСКН юстиции, прокурора Ермишинского и Шиловского районов.