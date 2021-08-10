На праздновании Дня города студенты РГАТУ приняли участие в музыкальном фестивале «Знай наших»

На своей интерактивной площадке студенты знакомили жителей города с направлениями деятельности вуза, его традициями, обычаями и перспективами в области образования.

На праздновании 926-й годовщины основания Рязани студенты РГАТУ приняли участие в музыкальном фестивале «Знай наших!», который проходил в центральном парке культуры и отдыха.

Рязанский агротехнологический университет подготовил интересную и разнообразную программу. На своей интерактивной площадке студенты знакомили жителей города с направлениями деятельности вуза, его традициями, обычаями и перспективами в области образования. В программе были представлены мастер-классы, викторины, небольшой контактный зоопарк, выставка продукции Академии пчеловодства и современных биотехнологий. Большой интерес вызвали мастер-классы технологического, автодорожного и инженерного факультетов, факультета ветеринарной медицины и биотехнологии. Студенты факультета экономики и менеджмента проверяли денежные купюры на подлинность, считали деньги с помощью специального аппарата и за правильные ответы на вопросы викторины угощали шоколадом. Учебно-научно-производственный центр университета, на базе которого студенты проходят производственную практику и которым руководит выпускник технологического факультета, представил различные виды мясных изделий.

На протяжении долгих лет университет сотрудничает с ООО «Авангард» Рязанского района в практической подготовке специалистов для АПК (организация и прохождение производственной практики студентами вуза, деятельность студенческих отрядов, трудоустройство). На выставочной площадке университета в разделе «Деятельность ССО РГАТУ» была представлена и продукция ООО «Авангард», в производстве которой во время практики принимали участие студенты технологического, инженерного факультетов и факультета ветеринарной медицины и биотехнологии: молоко разной жирности, йогурты, варенье.

«Надо отметить, что к подготовке будущих специалистов вуз подходит очень серьезно и ответственно. И одним из неоспоримых преимуществ в деятельности университета является тесное сотрудничество с потенциальными работодателями в плане подготовки высококвалифицированных специалистов для экономики региона», — отметили в университете.