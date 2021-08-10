Любимов: «У каждой детской площадки должен быть свой местный депутат»

Губернатор обратил внимание, что значительная часть обращений граждан касается вопросов благоустройства дворов, общественных территорий, детских площадок.

Губернатор Николай Любимов заявил, что у каждой детской площадки должен быть не только хозяин, но и свой местный депутат. Об этом он сообщил во время заседания областного правительства во вторник, 10 августа.

Губернатор обратил внимание, что значительная часть обращений граждан касается вопросов благоустройства дворов, общественных территорий, детских площадок.

«Некоторые объекты приходят в негодность, у некоторых попросту нет хозяев, соорудили детскую площадку — и бросили. Я в этом убедился лично в своих поездках и по областному центру, и по районам. Это просто бесхозяйственность! Отсюда возникают неприятные ситуации вплоть до детского травматизма», — сказал Николай Любимов.

Он отметил, что в регионе работает система депутатского контроля. Местные жители проводят мониторинг объекты благоустройства, совместно принимают школы после ремонта.

Любимов заявил, что в процесс нужно включить и детские площадки во всех муниципальных образованиях.

«Местные депутаты должны контролировать их совместно с теми, у кого на балансе эти объекты. По сути, у каждой детской площадки должен быть не только хозяин, но и свой местный депутат. Если каждый знает, за кем она, то и ее состояние будет удовлетворительным», — сказал губернатор