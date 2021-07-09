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Соседи рассказали о подростках из Рязани, убивших двух мужчин
Подростки росли в неблагополучных семьях. Соседи рассказали об их жизни.

Соседи рассказали о подростках из Рязани, убивших двух мужчин. С ними побеседовал телеканал «360».

Один из подростков живет на улице Нахимова и находится на домашнем обучении.

По словам соседей, подросток вырос в неблагополучной семье, иногда воровал велосипеды.

«У него с головой проблемы были. Он говорил, что у него справка есть», — рассказал один из соседей.

На него вызывали полицию за взломы замков в машине.

Собеседник добавил, что мать подростка разошлась с отцом, второй раз вышла замуж и родила ребенка, а сын стал жить с бабушкой.

Второй подозреваемый живет на улице Чернышевского вместе с родителями. Соседка рассказала, что семья переехала весной 2020 года после смерти бабушки подростка.

«Семья пьющая. Бывают у них периоды запоев. Мама из детского дома, у нее тоже пьющие родители были. Там наследственность плохая», — подчеркнула женщина.

По ее словам, родители дома его не контролируют, а пьют с ним пиво и курят сигареты.

Старший клинический психолог Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков депздрава Москвы Ольга Серебровская отметила, что в случае с подростками отсутствует достаточный уровень эмоционального развития, у них слабо развита нравственная сторона личности. По словам специалиста, агрессия подростков могла пойти по нарастающей из-за безнаказанности за шалости. Она назвала это вариантом патологии, но отметила, что это не освобождает от ответственности.

«Это такое извращенное удовольствие, то есть не только сужение регистра, но и искажение тех эмоций, которые сохранились: эмоция удовольствия сохранена, но она искажена. Удовольствие от созидания человек не испытывает, а от разрушения и чужой боли испытывает», — подчеркнула Серебровская.

Она добавила, что перевоспитать таких людей невозможно, а единственный способ регулирования их поведения — держать под страхом, что им сделают так же плохо.

Ранее стало известно, из-за чего подростки убили двух бомжей.

Напомним, тела мужчин прохожие обнаружили 6 июля.

В четверг, 8 июля, по подозрению в убийстве задержали двух подростков 16-ти и 17-ти лет. Отмечается, что они состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.