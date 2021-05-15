Лечащийся от рака в Барселоне четырехлетний рязанец вернется в Россию

Алеша Кузнецов из Рязани, которого лечат от онкологии в Испании, вернется с родителями на родину. Мать рассказала о том, через что им пришлось пройти в клинике Sant Joan De Deu, где находился ее сын.

Алеша Кузнецов из Рязани, которого лечат от онкологии в Испании, вернется с родителями на родину. Об этом сообщается в группе помощи мальчику «ВКонтакте».

Мать рассказала о том, через что им пришлось пройти в клинике Sant Joan De Deu, где находился ее сын. У мальчика началось кровоизлияние после второго курса экспериментального препарата.

«4 февраля по результатам МРТ диагностирована прогрессия и видны предпосылки к кровоизлиянию. Увы, об этом мне никто не сообщил, нам назначили MIBG-сканирование с введением радиоактивного изотопа. При этом на снимках уже видно полость, залитую кровью… И снова все молчат… 11 февраля по дороге домой после MIBG я понимаю, что с ребенком что-то не то: рот искривлен, рука не поднимается. Бегу обратно в клинику. Лешке делают КТ. Все плохо… Доктор говорит мне, что осталось Лешке несколько часов. Папа наш, узнав новость, хватает документы, не взяв даже одежду, чтобы переодеться. Пока наш папа мчится в Москву, ко мне приходит доктор и просит отдать голову Леши… Так и говорит: отдайте нам его голову. И документы приносит подписать. Я впадаю в еще больший шок… Говорю, что подумаю, не подписываю. Неделю Алешка находится в коме. В обычной палате, без мониторов, питания и жизнеподдержания… Благодаря молитвам такого количества людей, чуду, Лешка открыл глаза. Тогда казалось что это просто нереально. Через месяц нас выписывают, Леша может обходиться без морфина, а в душе живет надежда на врачей, которым я доверила жизнь сына. Но мы снова просто ждем и наблюдаем…» — написала женщина.

Через месяц вновь начались мучения ребенка. Приходилось колоть морфин в больших дозах, что сформировало зависимость.

«С 11 февраля до 7 апреля ни разу не сделали ни УЗИ, ни ЭКГ, ни рентген — ничего, кроме редких анализов крови не делали и делать не хотели. О проведении МРТ 7 апреля мы просили сами, впрочем, как и о том, чтобы сделали дексаметазон, и так неоднократно… — добавляет женщина. — 15 апреля как током слова от доктора: «Ему лучше скончаться рядом с вами, чем в трубках в реанимации». 16 апреля родители нашли врачей в клинике Текнон:

«Доктор Оливер и доктор Кано. Мы вас никогда не забудем. Вы спасли Лешку. Ваши слова, как луч света: «Мы никогда не знаем, какой метастаз станет последним, но это не значит, что мы должны бросить ребенка». Вы провели эту сложнейшую операцию на низких тромбоцитах, несмотря на давление со стороны клиники Sant Joan De Deu. Мы до последней минуты не знали, состоится ли эта спасительная операция. Доктора так и говорили: на нас давят. Зачем? С какой целью? Мне непонятно до сих пор. Хотя, конечно, я догадываюсь… ведь все протоколы лечения были нарушены».

По словам матери, пслеоперационный период прошел прекрасно. На данный момент онколог одной из клиник Испании предложил поддерживающую химию. В ближайшее время состоится консультация в клинике имени Дмитрия Рогачева в Москве.

«Привезти сюда сына было моей самой большой ошибкой. Я уверена, что доктора должны спасать, а не просто оставлять тихонько умирать без питания, мониторинга состояния. Хочу дать совет родителям, которые стоят перед выбором: Россия, Германия, США, Израиль или Испания?.. Пожалуйста, лучше тысячу раз подумайте прежде, чем пойти на этот шаг», — заключила женщина.