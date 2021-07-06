На экс-губернатора Кировской области завели новое уголовное дело

По версии следствия, бывший губернатор Кировской области Никита Белых обеспечил совершение крупной сделки.

На экс-губернатора Кировской области Никиту Белых, который отбывает наказание в рязанской колонии, завели новое уголовное дело. Об этом во вторник, 6 июля, сообщает «Новая газета» со ссылкой на следком.

По версии следствия, в 2015 году бывший губернатор, «действуя из личной заинтересованности», обеспечил совершение крупной сделки. С помощью него был заключен договор займа местной ипотечной корпорации с одной из компаний Кировской области на сумму 320 миллионов рублей. Согласно договору, денежные средства с уплатой процентов должны были быть возвращены до ноября 2016 года. Однако суммы не были возвращены, а Арбитражный суд Кировской области взыскал с местного правительства 202 миллиона рублей в пользу Кировской региональной ипотечной корпорации.

«В результате противоправных действий подозреваемого бюджету Кировской области был причинен материальный ущерб на указанную сумму, чем допущено существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов общества и государства», — утверждают силовики.

Напомним, Никиту Белых задержали при получении взятки в размере 400 тысяч евро в июне 2016 года. Суд назначил экс-губернатору восемь лет колонии строгого режима и 48,2 миллиона рублей штрафа. Его этапировали в ИК-5 в селе Клекотки Рязанской области, где он устроился работать в библиотеку.