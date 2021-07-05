Путин подписал закон об удалении из интернета порочащей информации

Согласно закону, решение об удалении из интернета недостоверной или порочащей честь информации будет выноситься по заявлению гражданина в течение 15 дней.

Путин подписал закон об удалении из интернета порочащей информации. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно закону, решение об удалении из интернета недостоверной или порочащей честь информации будет выноситься по заявлению гражданина в течение 15 дней.

Авторами выступили первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев и член комитета по контролю и регламенту Андрей Альшевских.

Основанием для мер защиты в соответствии с законом является заявление гражданина в прокуратуру. К заявлению необходимо подкрепить документы, подтверждающие недостоверность размещенной информации. Далее региональная прокуратура в течении десяти дней проверяет сведения, указанные в заявлении, и составляет заключение. После этого генпрокурор России или его заместитель проверяют обоснованность принятого прокуратурой заключения в течение пяти дней.

В случае подтверждения предоставленных сведений генпрокурор или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием об удалении недостоверной информации.