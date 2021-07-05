Путин подписал закон об удалении из интернета порочащей информации. Об этом
Согласно закону, решение об удалении из интернета недостоверной или порочащей честь информации будет выноситься по заявлению гражданина в течение 15 дней.
Авторами выступили первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев и член комитета по контролю и регламенту Андрей Альшевских.
Основанием для мер защиты в соответствии с законом является заявление гражданина в прокуратуру. К заявлению необходимо подкрепить документы, подтверждающие недостоверность размещенной информации. Далее региональная прокуратура в течении десяти дней проверяет сведения, указанные в заявлении, и составляет заключение. После этого генпрокурор России или его заместитель проверяют обоснованность принятого прокуратурой заключения в течение пяти дней.
В случае подтверждения предоставленных сведений генпрокурор или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием об удалении недостоверной информации.