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Застрявшие на Кубе российские туристы записали видеообращение
В видео отдыхающие сообщили, что приехали на Кубу рейсом 30 июня. У них взяли тесты на коронавирус, которые оказались положительными.

Российские туристы, находящие в изоляции в отелях Кубы, записали обращение. Ролик опубликовал РБК.

В видео отдыхающие сообщили, что приехали на Кубу рейсом 30 июня. У них взяли тесты на коронавирус, которые оказались положительными.

«Нас переселили всех в один корпус до следующего результата. Но такого просто быть не может — столько положительных тестов у такого количества народа», — отметили туристы. Авторы ролика добавили, что в отеле, где они отдыхают, положительными оказалист тесты в 20 номерах. Они рассказали, что физические результаты теста им не предоставили, а туроператор старается «изолироваться» от них .

Отдыхающие подчеркнули, что у многих в России были отрицательные тесты, некоторые делали прививки.

«Мы здоровы, чувствуем себя все замечательно», — добавили туристы.

Ситуацию с отдыхающими, изолированными в отелях, взял на контроль Роспотребнадзор, передает ТАСС.

Ранее о закрытии на карантин в отеле рассказала рязанка.