Отдыхающих на Кубе рязанцев закрыли на карантин

Как пояснила жительница Рязани, на Кубу они прилетели 30 июня. Перед вылетом туристы сдавали тесты на коронавирус, все они были отрицательными. По прилете они также сдали тесты, после чего их «заперли по номерам в отеле Valentin El Patriarca и не разрешают общаться» — якобы у кого-то из них тест оказался положительный.

Жителей Рязани, которые полетели отдыхать на Кубу по турпутевкам, закрыли на карантин в отеле. Об этом рязанка рассказала РЗН. инфо.

Как пояснила женщина, на Кубу они прилетели 30 июня. Перед вылетом рязанцы сдавали тесты на коронавирус, все они были отрицательными. По прилете туристы также сдали тесты, после чего их «заперли по номерам в отеле Valentin El Patriarca и не разрешают общаться» — якобы у кого-то из них тест оказался положительный.

«Выйти никуда нельзя. Письменных доказательств нам не предъявляют. Шлют „липовые“ справки, в которых не наши данные, — рассказала рязанка. — Улететь мы должны 10 июля, но это не факт, что нас выпустят. У нас сидит охрана, и мы не рискуем выходить. Говорят, что может дойти даже до заключения под стражу».

Женщина добавила, что туроператор уже связалась с консульством. Стало известно, что с этого самолета на карантин закрыли более 100 человек, всех заселили по разным отелям в отдельные боксеры, каждому дали номер. Позже выпустили только тех туристов, у которых якобы отрицательный повторный тест.

«Что дальше будет, мы не знаем. Нам никакой конкретики не дают, приносят справки без печатей. Просто полная липа. Мы сейчас связываемся с нашей страховой — нам говорят, что мы даже не 170-е…» — подытожила рязанка.