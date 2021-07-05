Глава Ростуризма прокомментировала ситуацию с российскими туристами на Кубе

Зарина Догузова, глава Ростуризма, заявила, что власти Кубы отменили режим самоизоляции для 106 российских туристов, еще 86 человек ждут повторного ПЦР-тестирования.

Глава Ростуризма прокомментировала ситуацию с российскими туристами на Кубе. Об этом сообщает РИА Новости.

Зарина Догузова, глава Ростуризма, заявила, что власти Кубы отменили режим самоизоляции для 106 российских туристов, еще 86 человек ждут повторного ПЦР-тестирования.

По словам Догузовой, агентство постоянно находится на связи с туроператорами и страховыми компаниями.

Она выразила надежду, что в ближайшее время ситуация будет урегулирована и все россияне продолжат отдыхать.

Напомним, ранее в сети появился ролик, на котором российские туристы рассказали о принудительной изоляции в кубинском отеле.