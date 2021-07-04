Расследование смерти 10-летнего мальчика в Михайлове взяла под контроль прокуратура

Прокурором Михайловского района организована проверка причин и обстоятельств происшествия.

Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного после гибели мальчика в Михайлове, поставлены на контроль в областной прокуратуре, сообщает пресс-служба органа. Прокурором Михайловского района организована проверка причин и обстоятельств происшествия.

Дадут правовую оценку действиям ответственных лиц по обеспечению безопасности при выполнении дорожно-строительных работ. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, в Михайлове днем в субботу, 3 июля, 10-летнего ребенка насмерть засыпало песком. Недалеко от поселка 10 год Октября ребенок вместе с друзьями играл на горе песка, который использовался коммерческой организацией для проведения дорожно-строительных работ.