В Рязанской области 10-летний мальчик погиб в груде песка

В городе Михайлове Рязанской области 10-летнего ребенка насмерть засыпало песком. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области. Возбуждено уголовное дело.

В городе Михайлове Рязанской области 10-летнего ребенка насмерть засыпало песком. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Днем в субботу, 3 июля, недалеко от поселка 10 год Октября 10-летний мальчик вместе с друзьями играл на горе песка, который использовался коммерческой организацией для проведения дорожно-строительных работ на автодороге Р-22 сообщением Тула — Калуга — Рязань. В результате внезапного обрушения верхней части груды ребенка засыпало песком. Мальчика быстро достали из-под завала, но спасти его не удалось.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ход расследования находится на контроле у руководства следственного управления.