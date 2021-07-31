Задымившийся фонарный столб в ЦПКиО отремонтировали

В Центральном парке культуры и отдыха в субботу, 30 июля, задымился фонарь. В воскресенье, 31 июля, опору освещения осмотрели специалисты, сообщили в пресс-службе мэрии.

В Центральном парке культуры и отдыха в субботу, 30 июля, задымился фонарь. В воскресенье, 31 июля, опору освещения осмотрели специалисты, сообщили в пресс-службе мэрии.

Специалисты управления благоустройства города и подрядной организации с 6:00 проводили проверку после сообщения рязанцев. До выяснения причины всю линию обесточили. Проблему обнаружили в одной из комплектующих деталей распаячной коробки. Опора освещения, светильник, проводка были исправны. Проблема устранена, сеть освещения полностью работает, добавили в пресс-службе.