Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение о жаре

Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС в субботу, 31 июля. На территории области 1-2 августа ожидается жара до +30…34 градусов.

Рязанцев предупредили о жаре. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС в субботу, 31 июля.

На территории области 1-2 августа ожидается жара до +30…34 градусов.

Жителей просят быть осторожнее: не посещать лес и не разводить там костры, не бросать непотушенные спички и окурки, не позволять детям играть с огнем.