Кафе в центре Рязани обязали убрать с фасадов портреты знаменитых горожан

За невыполнение требований в срок владельцу кафе пригрозили административной ответственностью по части 18 статьи 19.5 КоАП.

Кафе «Хорошие руки», которое находится на улице Почтовой, обязали убрать с фасадов портреты Сергея Есенина, Ивана Павлова и Константина Циолковского.

«До 2 августа 2021 года произвести демонтаж конструкций между окнами первого этажа в виде искаженных портретов известных людей», — говорится в документе государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области.

В предписании указано, что дом № 59 по улице Почтовой входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль улица Почтовая».

За невыполнение требований в срок владельцу кафе пригрозили административной ответственностью по части 18 статьи 19.5 КоАП.

Жители Рязани возмутились решением властей и отметили, что на этом же фасаде находятся и другие вывески. Также вспомнили и про ужасный баннер «музей» у дома Щедрина, который вкопан в землю.

«Оранжевое уродство можно. А прикольные портреты нельзя», — написали в соцсетях.

На страничке заведения в соцсетях владельцы отметили, что вместо Есенина, Павлова и Циолковского теперь висит информация об авиабилетах и рыболовных товарах.

Фото соцсети