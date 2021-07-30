Пожар в многоэтажке в Дядькове устроил пьяный рязанец
Жители дома отметили, что пожар начался из-за мужчины, который уснул пьяным в своей квартире.
Пожар в многоэтажке в Дядькове устроил пьяный рязанец. Об этом сообщили очевидцы в группе «
Пожар произошел в ночь на пятницу, 30 июля, на улице Зеленой в доме № 19.
Жители дома отметили, что пожар начался из-за мужчины, который уснул пьяным в своей квартире.
По предварительной информации, в квартире загорелись постельные принадлежности. Пострадал один человек.
Видео Марины Сальниковой