Пожар в многоэтажке в Дядькове устроил пьяный рязанец

Жители дома отметили, что пожар начался из-за мужчины, который уснул пьяным в своей квартире.

Пожар в многоэтажке в Дядькове устроил пьяный рязанец. Об этом сообщили очевидцы в группе « Типичная Рязань ».

Пожар произошел в ночь на пятницу, 30 июля, на улице Зеленой в доме № 19.

Жители дома отметили, что пожар начался из-за мужчины, который уснул пьяным в своей квартире.

По предварительной информации, в квартире загорелись постельные принадлежности. Пострадал один человек.

Видео Марины Сальниковой