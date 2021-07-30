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На пожаре в Дядькове пострадал человек
В одной из квартир кирпичного дома с мягкой кровлей загорелись постельные принадлежности. В результате пострадал один человек.

На пожаре в Дядькове пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В четверг вечером, 29 июля, в Дядькове произошел пожар. В одной из квартир кирпичного дома с мягкой кровлей загорелись постельные принадлежности. В результате пострадал один человек.

На тушение выезжали пять пожарных машин и 15 человек личного состава.

Причины пожара и ущерб устанавливаются.